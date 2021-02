Crema pasticcera, la ricetta classica per prepararla in pochi minuti

Crema pasticcera, la storia

Ad inventare la crema pasticcera fu il francese François Massialot, cuoco alla corte di Filippo di Francia, duca d'Orléans (fratello di Luigi XIV), e al servizio del duca d’Aumont, del cardinale d’Estrées e del marchese de Louvois.

Autore nel 1691 di “Le cuisinier roïal et bourgeois” (“Il Cuoco reale e cittadino”), tra i primi manuali di cucina secondo gli esperti, Massialot insegnò a realizzare diverse preparazioni base come la pasta di zucchero colorata con lo zafferano o con l’iris blu, la crème brûlée e - per l’appunto - la crema pasticcera.

“Se ne volete fare per più occasioni, battete 12 uova, tuorlo e albume insieme. Una volta ben battuti, aggiungete circa 250 grammi di farina o poco più e mescolate il tutto. Aggiungete ancora una dozzina di uova che continuerete a mescolare con il composto precedente” esordiva nella sua ricetta. “Allo stesso tempo mettete un litro e mezzo di latte in una casseruola grande e portate ad ebollizione. A bollore raggiunto, versate il latte nel composto precedentemente creato mescolando continuamente. Aggiungete un pizzico di sale, 225 grammi di burro ed un pizzico di pepe bianco e cuocete mescolando ogni tanto, assicurandovi che il composto non si attacchi al fondo della pentola. Una volta che la crema si è cotta ed è diventata spessa, versatela in un’altra casseruola e lasciatela raffreddare”. Consigliava dunque di utilizzare anche gli albumi, Massialot. E parlava di sale e di pepe.

Per aromatizzarla, invece, suggeriva scorza di limone candita tritata e acqua di fiori d’arancio.

Una ricetta, la sua, che si è nel tempo evoluta.

Crema pasticcera, la ricetta

Per preparare la crema pasticcera bisogna preparare:

4 tuorli

100 grammi di zucchero

30 grammi di farina , amido di riso o amido di mais

, amido di riso o amido di mais ½ litro di latte intero

intero 1 baccello di vaniglia

In una casseruola, lavorare con un cucchiaio di legno i tuorli con lo zucchero. Aggiungere poco a poco la farina oppure l’amido, mescolando fino ad amalgamare il tutto. Versare a filo il latte bollente, dopo aver tolto il baccello di vaniglia. Continuare a mescolare fino al bollore, e proseguire per 4 minuti avendo cura che la temperatura non superi gli 82°C (ci si può aiutare con un termometro da cucina). Una volta raggiunta tale temperatura, toglierla dal fuoco. Versarla in una terrina e lasciarla raffreddare, girandola di tanto in tanto per evitare che si formi la “pellicola”. Una volta fredda, la crema pasticcera è pronta per farcire i dolci. O per essere consumata al cucchiaio.