Crepes salate ripiene, 5 ricette facili e gustose

La food blogger Carolina Confalonieri ci consiglia cinque idee molto semplici per realizzare dei piatti salati, come le crepes con crema di zucca e prosciutto crudo croccante

Per preparare le crepes salate bisogna partire con la ricetta base, come ci ha suggerito Carolina Confalonieri , food blogger di “ Ho fatto la frittata ”.

Per gli amanti delle crepes classiche con prosciutto e formaggio la proposta è quella di arricchirle con una crema di peperoni . Pochi passaggi, ricetta semplice e risultato cremoso. Cuocere i peperoni tagliati a pezzetti in una pentola con un filo di olio, cipolla rossa, sale e pepe. Spadellare bene il tutto fino a che i peperoni saranno cotti e morbidi. Frullare il tutto aggiungendo ricotta, un filo d’olio evo e basilico fresco fino a ottenere la consistenza piuttosto densa.

Cuocete la zucca, tagliata a cubetti, al vapore oppure in un pentolino con poca acqua. Una volta ammorbidita frullatela aggiungendo un pizzico di sale e un filo di olio evo ottenendo una purea piuttosto densa. Potete aggiungere del timo fresco oppure qualche foglia di salvia. Preparate le chips di prosciutto crudo disponendo le fette su carta da forno e infornate a 200 gradi per 10 o 15 minuti e fino a quando saranno croccanti. Potete aggiungere scaglie di grana padano o di pecorino prima di chiudere le crepes ben calde.

In un pentolino antiaderente spadellate a fuoco medio/basso le pere tagliate a cubetti insieme all’uvetta con una noce di burro fino a quando risulteranno quasi caramellate. Nel frattempo preparate l’ hummus di ceci : frullate, con un frullatore ad immersione, 350 grammi di ceci precotti ben scolati con il succo di mezzo limone, sale e pepe q.b. e un cucchiaio di acqua calda. Potete aggiungere della paprika dolce a piacere. Una volta pronto l’hummus di ceci spalmatelo sulle crepes ancora calde, aggiungete pere e uvetta spadellate e, se volete, qualche foglia di menta fresca. Non resta che chiudere le crepes piegandole su sé stesse.

Basterà amalgamare tutti gli ingredienti aggiungendo il latte poco alla volta fino a ottenere una pastella liscia e non troppo liquida. Cuocere le crepes su una pentola antiaderente leggermente imburrata cercando di stendere la pastella più finemente possibile e girare le crepes a metà cottura. Basteranno un paio di minuti per ciascun lato a fuoco medio e le nostre crepes saranno pronte per essere farcite. E dopo aver preparato le crepes, ecco cinque idee facili e gustose suggerite da Carolina Confalonieri per gustarvele salate.

Crepes feta, olive e pomodori secchi

Tagliate la feta a cubetti. Preparate un trito con pomodori secchi, olive nere e verdi e timo tagliando grossolanamente il tutto con un coltello. In una bacinella unite la feta agli altri ingredienti e mescolate finché sarà tutto ben amalgamato. Non vi resta che disporre il condimento sulle crepes e scaldarle, ripiegate su sé stesse, per circa cinque minuti in forno a 200 gradi in modo da sciogliere leggermente la feta.