Cosa mangiare per una cena leggera? 4 ricette light e gustose

Andiamo a scoprire quattro idee perfette per una cena leggera che però non rinuncia al gusto e all'originalità. Le ricette sono di Carolina Confalonieri , food blogger di “Ho fatto la frittata”.

Cotolette di cavolfiore al forno

Tagliate a fette (spesse circa 1 cm o poco più̀) il cavolfiore crudo. A questo punto passate le fette prima nell’uovo sbattuto (a cui si può aggiungere un goccino di latte), poi nel pan grattato. Posizionate le fette panate su una teglia ricoperta di carta da forno e vaporizzate leggermente con olio evo. Infornate a 220 gradi per 25/30 minuti girandole a metà cottura. Un consiglio: potete usare le parti di cavolfiore che non si prestano a formare una “fetta”, ma rimangono più̀ piccoli per panarli comunque e creare dei nuggets (il procedimento per la cottura rimane invariato). Le cotolette di cavolfiore al forno sono pronte.

Zuppa di finocchi super cremosa

Ecco gli ingredienti per una sola porzione: un finocchio di grandezza media; una patata di grandezza media; un cipollotto; olio evo; sale e pepe q.b. Per preparare la zuppa di finocchi tagliate il finocchio, la patata e il cipollotto a pezzetti e rosolateli in una pentola dai bordi alti con un filo d’olio. Una volta rosolato tutto leggermente aggiungete dell’acqua fino a coprire completamente le verdure e infine aggiungete sale e pepe. Consiglio: a metà cottura (dopo circa 10 minuti) arricchite la zuppa un goccino di latte, per rendere il tutto più cremoso, e un pizzico di zenzero in polvere per una nota speziata. La zuppa va cotta per circa 20 minuti in totale. Prima di servirla, frullate tutto con un frullatore a immersione e aggiungete anacardi, foglie di finocchio e, ancora, un pizzico di zenzero.