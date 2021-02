Impasto pizza proteica, la ricetta super veloce

Pizza proteica, preparazione

Preparare l'impasto della pizza proteica è davvero facile e veloce. Per cominciare montare a neve gli albumi, aggiungendo anche un pizzico di sale. Aggiungere poi la farina, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola per non far smontare gli albumi montati. Versare il composto ottenuto all'interno di una placca da forno precedente ricoperta da carta forno. Possiamo stenderla nel modo che preferiamo, tonda o rettangolare, a seconda di come desideriamo la pizza. Infornarla nel forno preriscaldato a 200° per circa 15 minuti. Una volta pronta, condire la pizza nel mondo che più ci piace e poi metterla in forno per altri 10 minuti circa. Per quanto riguarda il forno, un modello statico la renderà asciutta e croccante, mentre uno ventilato lascerà la crosta ben cotta e l'interno più soffice. Se desideriamo, ad esempio, una classica pizza margherita, basterà distribuire la salsa di pomodoro e la mozzarella spezzettata sull'impasto, e infornare poi per altri 10 minuti. Guarnire infine con qualche foglia di basilico.