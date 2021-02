Come preparare il riso per il sushi fatto in casa, la ricetta

Riso per il sushi, preparazione senza cuoci riso

Sciacquare il riso in acqua fredda, poi lasciatelo a bagno per un'ora. Dopo averlo scolato e lasciato riposare nello scolapasta, spostatelo in un'altra ciotola per 5 minuti. Ora versate 500 g di acqua in una pentola e buttateci dentro il riso. Accendete il fuoco e coprite con un coperchio: quando inizierà a bollire girate una volta sola il riso con un mestolo di legno. Cuocete a fuoco medio per 5 minuti, poi abbassate la fiamma e cuocete per altri 7 minuti a fuoco basso. Ora spostate la pentola dal fuoco e lasciate riposare per altri 6 minuti. Poi rimettete la pentola sul fuoco a fiamma media per altri 30 secondi. Quando sentite il riso al dente potete spegnere. Intanto preparate il condimento con l'aceto di riso, che mischierete poi con il riso cotto e precedentemente versato in un contenitore basso e largo, preferibilmente in legno. Mescolare fino a che i chicchi non appariranno lucidi, poi fate aria con un ventaglio per far evaporare l'aceto.