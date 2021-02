Sushi, la ricetta passo per passo per prepararlo in casa

ll sushi è un piatto della cucina giapponese a base di riso, pesce (crudo o cotto) e verdure. Se si sceglie di realizzarlo con il pesce crudo , è fondamentale sapere che per poterlo consumare in sicurezza quest’ultimo deve essere abbattuto, ossia messo a -20° per 48 ore. Negli ipermercati è possibile trovarlo già abbattuto e quindi pronto all'uso.

Sushi, ingredienti

Per preparare del sushi casalingo serviranno circa due ore. Ecco gli ingredienti per 4-6 persone:

500 g di riso per sushi

500 ml acqua

100 ml Aceto di riso

3 cucchiaini Zucchero

1 cucchiaino di sale

1 filetto di salmone fresco

250 g tonno sott’olio

1 avocado maturo

10 fogli di alga nori

Semi di sesamo q.b.

Maionese q.b.

Sushi, la preparazione

Prima di tutto sciacquare più volte il riso con acqua fredda per ripulire i chicchi da ogni residuo di lavorazione. Lasciarlo in ammollo in acqua fredda per 15 minuti, poi sciacquatelo ancora per l’ultima volta e lasciatelo scolare per altri 15 minuti. Il riso va poi trasferito in una casseruola insieme all’acqua e portato ad ebollizione a fiamma vivace. Abbassate la fiamma al minimo, coprite con il coperchio e fate cuocere per circa 12-15 minuti. Non togliere il coperchio e non mescolare. Intanto in una ciotola unite l’aceto di riso, lo zucchero, il sale e mescolate il tutto con una frusta a mano per un minuto. Una volta pronto il riso spostatelo in un vassoio, versateci il condimento e mescolate accuratamente in modo che venga assorbito in maniera uniforme dai chicchi. Livellate il riso e fatelo raffreddare.

Per i nigiri di salmone: iniziate a tagliare il salmone a fettine rettangolari che dovranno coprire i blocchetti di riso. Per gli hossomaki: distribuite uniformemente il riso sull'alga lasciando un paio di centimetri sulla parte superiore, dopodiché disponete il ripieno (riso, tonno, avocado, quello che preferite) in linea sul riso nella prima metà. Per gli uramaki: distribuite il riso su tutta l'alga nori, cospargete con sesamo tostato e capovolgete, quindi distribuite il ripieno direttamente sull'alga. Arrotolare poi l'alga tenendo fermo il ripieno con le dita.