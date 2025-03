Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 marzo

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE La vostra giornata sarà influenzata positivamente dalla presenza di diversi pianeti amici. In particolare, il Sole congiunto nel vostro segno vi darà energia e vitalità. Non abbiate paura di esprimere il vostro affetto e di dichiararvi a chi vi sta a cuore. Se avete un sentimento non contraccambiato, preparatevi a fare il primo passo con serenità e ottimismo. Con la Luna favorevole, avrete un intuito straordinario per muovervi con intelligenza nel campo professionale.

TORO Oggi sarete al centro dell'attenzione! L'amore domina la scena, esaltando la vostra naturale sensualità e il vostro innato gusto per le cose belle della vita. Sul lavoro, il successo è assicurato grazie al favore di Nettuno, soprattutto se operate in ambiti creativi o legati all’immagine. Tuttavia, fate attenzione alle spese: l'influenza di Plutone e della Luna potrebbe creare qualche difficoltà nella gestione finanziaria.

GEMELLI I transiti planetari promettono una giornata ricca di energia e opportunità. La combinazione di Luna e Plutone stimola dinamismo e ottimismo, mentre la Luna in particolare favorisce nuovi incontri romantici. Preparatevi a un momento significativo che potrebbe aprire le porte al successo. Sul fronte finanziario, affrontate le questioni con impegno e buon senso per mantenere l’equilibrio.

CANCRO La Luna in posizione sfavorevole potrebbe portare qualche piccolo contrattempo, ma nulla di insormontabile. Una nuova conoscenza potrebbe catturare la vostra attenzione: non esitate a mostrare interesse. Sul lavoro, valutate con prudenza eventuali proposte di collaborazione, affidandovi al vostro istinto. Saturno vi guiderà verso scelte sagge e ben ponderate. Anche negli acquisti, agite con attenzione per evitare spese superflue.

LEONE Oggi i transiti sono particolarmente favorevoli per voi, grazie alla forte influenza di Giove, che vi dona energia e determinazione per emergere e affermarvi. È il momento giusto per far valere le vostre capacità e cogliere nuove occasioni. Cercate di mantenere la calma, gestendo le emozioni con razionalità e comprensione. Sul fronte professionale, si presenta un’opportunità interessante che merita di essere valutata con attenzione.

VERGINE L'energia positiva di Urano vi infonde forza, stabilità e un rinnovato ottimismo. Sebbene Saturno possa suscitare dubbi sulle vostre emozioni, troverete comunque il modo di esprimerle in modo sincero e spontaneo. In ambito professionale, i successi vi aprono nuove strade: puntate sulla collaborazione con gli altri e i risultati saranno straordinari. Inoltre, un investimento proficuo potrebbe essere a portata di mano, quindi tenete gli occhi aperti per cogliere ogni opportunità.

BILANCIA Un Giove favorevole porta una sensazione di miglioramento emotivo generale e un aumento dell'umore. Dopo un periodo di apatia, le relazioni sentimentali si arricchiscono. I single possono godere di una nuova sensualità e passione. I pianeti favorevoli vi rendono efficienti e responsabili sul lavoro. L'impegno sarà presto ricompensato con il riconoscimento che meritate. Plutone vi guida verso opportunità di investimento redditizie.

SCORPIONE Plutone e Urano portano piccoli cambiamenti nella vostra routine, ma nulla di cui preoccuparsi. Oggi avvertirete il bisogno di intimità e stabilità nella relazione di coppia, mentre i single vivranno momenti positivi e di successo. In ufficio, potrebbe esserci un po' di stanchezza, ma la vostra ironia sarà un ottimo rimedio per alleggerire l’atmosfera. I colleghi apprezzeranno sicuramente il vostro spirito di compagnia.

SAGITTARIO L’influsso positivo di Plutone e della Luna vi porta energia e opportunità. Seguite il cuore senza esitazioni e corteggiate chi vi interessa, perché Saturno e Nettuno vi guideranno verso il momento perfetto per farlo. Sul fronte professionale, una posizione di rilievo potrebbe essere più vicina di quanto pensiate: concentratevi sui vostri obiettivi e puntate in alto con determinazione e pazienza.

CAPRICORNO Grazie all’influenza di Saturno, oggi vivrete una giornata all’insegna della chiarezza e della lucidità. Sentirete un forte desiderio di conquista e seduzione, dimostrando grande abilità nel relazionarvi con chi vi interessa. Sul piano professionale, riuscirete finalmente a risolvere una questione che vi preoccupava da tempo, grazie alla vostra calma, determinazione e capacità di gestire le situazioni con intelligenza.

ACQUARIO La giornata sarà caratterizzata da qualche alto e basso, con Urano che porta piccoli cambiamenti da gestire con flessibilità. In amore, Venere vi sorride, favorendo nuovi flirt per i single e momenti di dolcezza per le coppie già consolidate. Plutone aiuta a rafforzare i rapporti più fragili, offrendo l’opportunità di maggiore stabilità. Sul lavoro, la Luna vi invita a mantenere la concentrazione sugli obiettivi e a ignorare distrazioni o pettegolezzi inutili.