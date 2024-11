Van Gogh, ritratto di Gordina alla luce dopo 120 anni: è in un museo

Il Noordbrabants Museum avrebbe pagato 8,6 milioni di euro ad un privato per comprare il ritratto della contadina che è l'unico personaggio nominato da Van Gogh nelle lettere al fratello Theo: si tratta di Gordina de Groot (1855-1927), che stava per compiere 30 anni ascolta articolo

Un'opera sconosciuta del pittore olandese Vincent Van Gogh (1858-1890), rimasta nascosta in una collezione privata per 120 anni, dal titolo "Testa di donna (Gordina de Groot)", è stata acquistata da un museo dei Paesi Bassi, il Noordbrabants Museum di 's-Hertogenbosch. Secondo "The Art Newspaper", il museo ha comprato il dipinto eseguito nel marzo-aprile 1885 dal mercante d'arte e collezionista londinese Daniel Katz, che si era rivelato l'acquirente dell'opera in occasione dell'asta di Christie's a Londra del febbraio 2023, allora pagato 5,4 milioni di euro. Il Noordbrabants Museum avrebbe pagato 8,6 milioni di euro per il ritratto della contadina, rendendolo uno dei quadri di Van Gogh più costosi mai acquistati da un'istituzione.

Ritratto di Gordina alla luce dopo 120 anni Un rappresentante del Noordbrabants Museum era tra gli offerenti di quella sera del febbraio di un anno fa all'asta ma ha dovuto rinunciare quando le cose si sono fatte serie, lasciando a Katz l'acquisto finale. Il mercante acquistò l'opera di Van Gogh per la sua collezione privata e qualche mese dopo anche la cornice originale che era stata sostituita per la vendita serale. Quell'estate, la direttrice del Noordbrabants Museum, Jacqueline Grandjean, e il suo curatore, Helewise Berger, si rivolsero a Katz chiedendogli se avrebbe preso in considerazione la possibilità di separarsi dal suo van Gogh appena acquistato. Katz rifiutò, ma acconsentì a un prestito. Il quadro è stato esposto al Noordbrabants Museum a gennaio. Il museo ha continuato a cercare di acquisire l'opera, avviando persino una campagna di raccolta fondi per pagare quella che ha soprannominato "la Monna Lisa del Brabante". Dal 2016 il Noordbrabants Museum ha acquisito cinque Van Gogh e attualmente ne ha altri sei in prestito. L'acquisizione del ritratto di Gordina de Groot è solo uno dei tasselli di un piano per espandere seriamente il patrimonio di opere di van Gogh, che prevede l'apertura di un'ala Van Gogh separata del museo, prevista per il 2026. Approfondimento Van Gogh, la posizione del sole rivela la data d'esecuzione dell'opera

