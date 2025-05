Via a BIMBIMBICI 2025: le città si mobilitano per maggiore vivibilità

A maggio torna BIMBIMBICI, la grande manifestazione dedicata ai bambini per promuovere stili di vita sostenibili e città più sane. Questa iniziativa, promosso dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), si svolge da oltre vent’anni, e solo l’anno scorso ha coinvolto oltre 40.000 bimbi, famiglie e volontari in pedalate per le vie di più di 200 città in tutta Italia. L’edizione 2025. che avrà il suo momento clou nel fine settimana del 10 e 11 maggio, si svolge anche quest’anno con il patrocinio di UNICEF Italia, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Euromobility, Confindustria-ANCMA, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e di SIP-Società Italiana di Pediatria: a riprova del legame tra il diritto all'infanzia, la tutela della salute e la sostenibilità ambientale.