Salame al cioccolato, la ricetta del dolce con e senza uova

Il salame al cioccolato è uno dei dolci più apprezzati, sia dai grandi sia dai bambini, perché è molto semplice e veloce da preparare; in più, non richiede la cottura in forno, di conseguenza è adatto anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma desidera portare in tavola un dessert goloso e sfizioso.

La ricetta del salame di cioccolato è davvero versatile, e si può realizzare sia con le uova sia senza uova, in questo caso adatta a intolleranti e vegani.

Inoltre, è anche una ricetta di riciclo in quanto si può usare anche il cioccolato delle uova di Pasqua.