Menù di Pasqua 2021, 10 ricette facili e veloci per il pranzo

1/10 @Pixabay

La torta Pasqualina. Antipasto pasquale per eccellenza, in molte regioni di Italia, la torta pasqualina è davvero gustosa e al tempo stesso salutare. È formata da veli di sfoglia farciti da un ripieno di formaggio filante e spinaci. Una leggenda narra che in passato questa torta veniva preparata per celebrare la primavera e il risveglio della natura.

