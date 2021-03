Pasqua 2021 è alle porte e, nonostante il periodo che stiamo vivendo, dovrebbe essere un momento di pace da passare con i propri cari in pace e serenità. Quando si parla di giorni di festa non è facile essere originali, mandare l’immagine o l’aforisma giusto, per questo vogliamo aiutarvi a trovare le parole più adatte ad esprimere al meglio i vostri più sinceri auguri. A seguire i migliori aforismi e le migliori immagini a tema pasquale da inviare su WhatsApp ai vostri cari