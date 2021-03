4 lavoretti di Pasqua facili e veloci da fare con i bambini

Ecco 4 lavoretti di Pasqua, facili e veloci, da poter fare in compagnia dei bimbi e perfetti per addobbare i tuoi ambienti più cari in modo semplice ma d’effetto.

Un divertente passatempo da fare in compagnia dei più piccoli, che sicuramente saranno felici di prender parte alla decorazione di casa a tema Pasqua.

Pasqua è sempre più vicina e un modo, semplice ed economico, per decorare casa a tema è fare dei lavoretti con i bambini .

Coniglietti di cartone

approfondimento

Speciali "Dolci di Pasqua", in arrivo su Sky Uno

La prima idea per un lavoretto di Pasqua è il coniglietto di cartone.

Un modo semplice e davvero divertente per coinvolgere i tuoi bambini in un’attività stimolante e creativa.

Realizzarli è facilissimo: basta disegnare la sagoma del coniglio su un cartone colorato, per poi procedere disegnando anche un accessorio particolare come un cappello oppure un fiore, o ancora un pon pon da attaccare sulla sagoma del coniglio.

A questo punto, procedi con la colla attaccando la tua sagoma su un supporto, come ad esempio il manico delle posate in plastica o sul manico di un mestolo in legno.

Uova colorate

Un’altra idea molto simpatica per decorare la casa a tema Pasqua è realizzare delle uova colorate, sia con il cartoncino sia usando le uova fresche.

Con le uova vere e proprie basta svuotarle, fare un buco sul fondo e soffiare per eliminare l'interno che puoi riutilizzare per una frittata o per dei biscotti di Pasqua.

Dopo di che, procedi con la decorazione con degli acquerelli.

Con il cartone, invece, basta disegnare la sagoma delle uova e ritagliarle, per poi colorarle e decorarle con i colori a cera.

Per creare un effetto più particolare, ti consigliamo di dipingerle picchiettando la superficie con un batuffolo di ovatta bagnato con gli acquerelli; il risultato sarà una decorazione davvero originale, e i bambini si divertiranno tantissimo a realizzarla.