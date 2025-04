Nasce Weebora, startup per viaggi, clinic e tornei legati al padel

L’obiettivo è diventare il punto di riferimento per gli amanti di questo sport e per tutti gli operatori del settore ascolta articolo

“Il turismo sportivo sta vivendo un’evoluzione senza precedenti. Oggi è già il terzo fattore più rilevante nella scelta delle destinazioni di viaggio, dopo arte e cultura”. Sono le parole di Fabio Zecchini, fondatore di Weebora, la prima piattaforma digitale al mondo specializzata in viaggi, esperienze, clinic e tornei legati al padel.

Gli obiettivi di Weebora La neonata startup tech crea esperienze di viaggio per gli appassionati di padel. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento per i padel lovers e per tutti gli operatori del settore: dalle academy ai tour operator, dalle strutture ricettive alle aziende che vedono nel padel un potente strumento di marketing ed employer branding. Weebora punta a raggiungere, entro tre anni, un volume di transazioni di 10 milioni di euro e a costruire una community di 1 milione di appassionati.

I partner A pochi mesi dalla sua nascita, Weebora ha già stretto accordi con i principali player del settore, tra cui Premier Padel e la FIP (Federazione Internazionale Padel). Weebora infatti è stata partner ufficiale di Premier Padel e dell’International Padel Federation per il Miami Premier Padel P1, appena concluso, il primo torneo P1 in assoluto negli Stati Uniti, mercato in fortissima ascesa. Weebora sarà l’official Travel Agency anche nei tornei del circuito Premier Padel di Malaga, Madrid, Milano, nelle master finals di Barcellona e sono in corso consultazioni anche per i tornei Major di Roma e Parigi.