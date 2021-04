In vista di Pasqua brand e aziende iniziano a proporre le loro idee per la festa, tra uova di cioccolato classiche e versioni più gourmet. La scelta è vastissima e si passa dal cioccolato fondente a quello bianco, dalle nocciole al pistacchio. Anche i prezzi si adattano a tutte le tasche, così come si possono scegliere le dimensioni in base alle nostre esigenze