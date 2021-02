Come coltivare le fragole in vaso, la nostra guida

Se avete intenzione di coltivare della frutta in casa ma non avete molta esperienza, un'idea è quella di cominciare con le fragole . Sono piantine poco esigenti alle quali basta un vaso e qualche semplice accorgimento. Visto che le fragole hanno radici poco sviluppate, e quindi non richiedono grandi profondità per crescere al meglio, per piantarle non è necessario avere un giardino, un balcone o una terrazza vanno benissimo.

Fragole, quando coltivarle

Il periodo migliore per avviare la coltivazione delle fragole è la primavera anche se ci sono alcune varietà che richiedono temperature più basse. Le fragole non amano il caldo e l’eccessiva esposizione al sole, quindi non vanno messe in pieno sole, ma hanno comunque bisogno di luce naturale per crescere bene. Amano i luoghi freschi con terreno umido. La luce diretta del sole dovrebbe arrivare solo in alcune ore della giornata, meglio se non durante le ore più calde.

Fragole, cosa serve per coltivarle

Per coltivare la piantina di fragole vi servirà un vaso di almeno di 30 x 30 cm, un sottovaso, una confezione di terriccio universale contenente perlite o pomice e compost. Le fragole prediligono un terreno leggermente acido con Ph da 5,5 a 6,5. Considerate che in commercio esistono terricci preparati appositamente per la coltivazione delle fragole in vaso. Infine, naturalmente, una o più piantine di fragole. Il consiglio è quello di acquistare piante rifiorenti: in questo modo le piantine di fragole saranno in grado di produrre nuovi frutti e garantire un bel raccolto anche negli anni a venire.