Piante grasse da interno, le più belle da scegliere per decorare casa

Ecco cinque consigli per arredare il proprio appartamento con piante belle, scenografiche e facili da curare, adatte anche a chi non ha il pollice verde

Le piante grasse sono un'ottima scelta se si desidera decorare la propria abitazione, spendere poco e non avere l'impegno di occuparsene quotidianamente. Questo perché sono piante che vivono benissimo in appartamento, sono facili da coltivare e possono diventare un’ottimo elemento di arredo. Una pianta grassa dona allegria, verde e design sia all'interno della casa che su un terrazzo o balcone. Ma quali sono le piante grasse da appartamento più belle e resistenti? Ce ne sono davvero moltissime varietà, ne abbiamo selezionate alcune.

Aloe vera

Pianta composta da foglie lanceolate lunghe fino a un metro, disposte a ciuffo con apice a punta e margini spinosi. Oltre ad essere bella e armoniosa, l’aloe è nota soprattutto per i benefici della polpa contenuta al suo interno.

Opuntia microdasys

L’Opuntia Microdasys è un cactus simile al Fico d’India, anche conosciuto come Bunny Ears Cactus (Cactus a orecchie di coniglio) per via della forma delle foglie, grandi e carnose. Da maggio a settembre possono spuntare bellissimi fiori a coppa gialli e profumati. Non ha spine, ma può avere dei piccoli aculei lunghi 2-3 millimetri pericolosi per la pelle ed irritanti. Ha bisogno di un ambiente luminoso e di una temperatura non inferiore a 7° gradi. Da annaffiare ogni 7 giorni durante l’estate e ogni 15 giorni durante l’inverno.