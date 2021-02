Tulipani, tutte le varietà da conoscere e il significato

Il significato del tulipano è proprio quello di amore vero. Nell’Impero Ottomano, era sinonimo di ricchezza e di potere visto che i sultani organizzavano sontuose feste nelle loro corti reali per festeggiare la prima fioritura dei tulipani. Se inseriti all'interno di un mazzo, con foglie verde scuro e a bacche, i tulipani servono anche per augurare buon Natale. I tulipani possono essere scelti anche come elemento del bouquet da sposa, nelle decorazioni per la cerimonia e per il ricevimento nuziale. Il tulipano è talmente versatile che si utilizza spesso anche a Pasqua : durante questo periodo fiori arancioni, rosa, rossi, gialli o variegati, sono inseriti in decorazioni e centrotavola. I tulipani significano anche “augurio di pronta guarigione”, per questo sono perfetti da offrire ad un ammalato in testimonianza di affetto.

Tulipani, colori

I tulipani esistono in tantissimi colori e ciascuno di essi ha un significato preciso. I tulipani bianchi rappresentano una richiesta di perdono e possono quindi essere donati ad una persona con la quale abbiamo litigato. La variante gialla di questo fiore indica amicizia, allegria e quindi è perfetta da regalare ai propri cari per illuminare la loro giornata. La tonalità rosa esprime amore affettuoso, e quindi i tulipani di questo colore si possono comprare per amici o per parenti ai quali vogliamo dire, attraverso il linguaggio dei fiori, “ti voglio bene”. Il tulipano rosso, proprio come la rosa dello stesso colore, è un messaggio di amore vero e passionale. Nella tradizione persiana, infatti, il tulipano rosso era donato dall’innamorato alla sua amata. Questa simbologia nasce dalla leggenda della storia dell'amore infelice tra due amanti, la regina di Armenia, Shirin, e un capomastro, Farhad. L'uomo si uccise dopo la falsa notizia della morte dell’amata e da ogni goccia del suo sangue che cadde a terra nacque un tulipano rosso. Sia quelli rossi che quelli rosa, recisi o come pianta in vaso, si regalano per la Festa della mamma, la prima domenica di maggio. Questi due colori sono scelti spesso anche in occasione di un matrimonio, in particolare se celebrato nella stagione primaverile.