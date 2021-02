Tulipani olandesi, come e quando piantare il bulbo

I tulipani olandesi appartengono al genere "tulipa", una delle 150 specie della famiglia delle "liliacee". Questi fiori sono tra i bulbosi più diffusi al mondo: in Europa si trovano soprattutto in Olanda, paese del quale sono un vero e proprio simbolo tanto che il primo maggio in questa nazione si celebra una festa proprio dedicata al tulipano. Sono fiori molto belli e colorati, tanto che anche in Italia, in primavera, fioriscono diversi campi dove recarsi per raccogliere qualche fiore. I tulipani olandesi che possono essere coltivati anche in giardino o sul terrazzo sono quelli a fioritura precoce che hanno fiori grandi e rossi. Ci sono poi i tulipani a fioritura media, con steli lunghi e fiori dallE tinte vivaci e quelli a fioritura tardiva, con petali ricurvi e un unico colore sui petali. Il fiore di tulipano ricorda la forma di una coppa, ha 3 petali e 3 sepali e esiste quasi in tutte le sfumature di colore.