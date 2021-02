Fiore di iris, il significato e come coltivarlo: cosa sapere

Fiore di iris, significato

Questo fiore è portatore di un messaggio molto positivo ed è spesso associato a fiducia, sincerità e saggezza. Viene utilizzato, sin dai tempi antichi, come pianta ornamentale e medicinale, oltre che per la realizzazione di profumi. In particolare, il fiore di iris viola (o ‘giaggiolo di S. Antonio’) è considerato simbolo di sapienza; bianco (‘giglio di Firenze’ o ‘giaggiolo bianco’), indica purezza. Il colore blu (‘giaggiolo odoroso’ o ‘giaggiolo delicato’), simboleggia fede e di speranza. L'iris giallo indica amore e passione. Le leggende su questo fiore risalgono all’antica Grecia: secondo la mitologia la dea Iris, messaggera degli dei e personificazione dell’arcobaleno, collegava il cielo e terra, l’umanità e l’Olimpo. Gli Egizi, invece, attribuivano all’iris virtù quasi magiche. Nel Medioevo divenne simbolo della monarchia francese. Non solo: l’iris è il simbolo dello Stato del Tennessee ed è anche l’emblema della città di New Orleans. Un iris giallo stilizzato è il simbolo di Bruxelles. In Cina, infine, l’iris viene associato alle farfalle, visto che i petali leggeri di questo fiore ricordano le loro ali.