Piante da giardino con fiori bianchi, le 10 varietà più belle

Andromeda giapponese

Grande arbusto sempreverde originario dei Paesi orientali, ha vistosi grappoli di fiori a forma di campana (la fioritura va dalla fine dell’inverno all'inizio della primavera). Ha bisogno di molta ombra.

Filigrana comune

Dai fiori piccoli e delicati, amatissima dagli insetti impollinatori, è molto bella da lasciar cadere da fioriere e cesti sospesi, e sorprende in un giardino roccioso. Ama il sole pieno o parziale e tollera il gelo, garantendo una fioritura abbondante in ogni periodo dell’anno.

Peonia

Pianta perenne arbustiva dalle foglie verde scuro e lucide, ha fiori rigogliosi che ne fanno una tra le piante più amate da chiunque abbia un giardino. Preferisce il sole pieno.

Lobelia

Con fioritura a cascata, tollera il calore ma preferisce le temperature fresche. Va piantata in pieno sole ma, se il clima è caldo, è preferibile optare per la semi ombra.

Namesia

Tantissimi piccoli fiori simili a bocche di leone fioriscono dalla primavera all'autunno (a patto che si rimuovano le fioriture secche). Sebbene viva meglio in vaso, tollera i terreni ben drenati e le aiuole rialzate. Nelle zone più fresche va piantata in pieno sole.

Rosa

Ogni giardino necessita almeno di una rosa, tantopiù che non sono delicate come si crede: le varietà più recenti sono state allevate per resistere a insetti e malattie. Le varietà arbustive hanno una forma a cespuglio e riempiono magnificamente le aree, senza contare il delizioso profumo. Fioriscono meglio in pieno sole.

Gardenia

Foglie verdi lucide e fiori bianco crema sono la combinazione perfetta per un giardino all’antica. La maggior parte delle varietà di gardenia fiorisce dalla tarda primavera all'inizio dell'estate. Piantandola vicino a cortili e passaggi pedonali ci si gode a pieno il suo profumo.

Ortensia

Dai fiori minuscoli oppure giganteschi, alcune varietà hanno fioriture dal bianco al bianco crema che durano per mesi. Le ortensie hanno bisogno del sole per fiorire meglio.

Angelonia

Pianta annuale nota anche come bocca di leone estiva, alcune varietà producono fiori a cascata altre fiori dritti. Preferisce il pieno sole, ed è perfetta abbinata ad altre varietà di fiori.

Ipomea alba

A volte chiamata fiore di luna o vite luna, in quanto sboccia di notte e ha una forma rotonda come una luna piena, è tra i fiori più belli in un giardino.