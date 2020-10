Come coltivare i tulipani nel giardino di casa

15/15 ©Getty

I bulbi possono durare per molti anni. Si lasciano a dimora in vaso o in giardino fino all’anno successivo, a meno che ci si trovi in un luogo dal clima molto rigido. In questo caso è meglio sradicarli, riporli per qualche giorno in un luogo secco e arieggiato, ripulirli dalla terra e conservarli al buio in un sacchetto di carta fino al nuovo interramento

A Scandicci sbocciano 300mila tulipani