Sport, musica e inclusione: Il Festival del rugby compie 20 anni

Dal 29 maggio al 2 giugno 2025, Cernusco sul Naviglio ospiterà la 20ª edizione del Milano Rugby Festival, il più grande evento italiano dedicato al rugby a 7. Con 48 squadre da tutto il mondo, un nuovo torneo elite, concerti, street food e attività per famiglie, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per sportivi e appassionati

Un Festival per tutti: famiglie, bambini e sostenibilità

Grande attenzione anche alla sostenibilità e all’inclusività: il merchandising sarà firmato Macron e WOW Rugby, con prodotti organici e stampa personalizzata in loco. Per i più piccoli, sarà allestita un’area giochi nel Parco del Naviglio della Martesana, con attività pensate per tutta la famiglia. Con un’affluenza attesa di oltre 50.000 persone, il Milano Rugby Festival si conferma un evento unico nel panorama sportivo e culturale italiano, capace di unire sport, musica e socialità in un’atmosfera accogliente e gratuita per tutti.

