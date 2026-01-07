Dopo l’Epifania si torna alla vita quotidiana, smontando le decorazioni e riordinando tutta la casa. Ma c’è una tradizione antica, quella della festività che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio, per la quale bisognerebbe aspettare altri 40 giorni prima di riporre tutto negli scatoloni ascolta articolo

L’Epifania è passata e con essa termina anche il periodo natalizio. I bambini tornano a scuola, le attività lavorative riprendono a tempo pieno e le luci, gli addobbi e l’albero di Natale possono essere smontati e riposti in cantina fino al prossimo anno. Tradizionalmente, in Italia, il 6 gennaio (o al massimo il 7) sono i giorni dedicati a mettere via tutte le decorazioni. Le tradizioni però sono tante molto diverse tra loro: c’è, ad esempio, la festività della Candelora che cade il 2 di febbraio e che, con la sua antica usanza, viene incontro a chiunque voglia godere dell’atmosfera natalizia ancora per qualche settimana.

Cos'è la Candelora La festa della Candelora ha un'antica radice cristiana: si tratta infatti del giorno in cui Gesù, 40 giorni dopo la sua nascita, viene presentato al Tempio di Gerusalemme. Si celebra il 2 febbraio e nella liturgia cattolica corrisponde al giorno della Purificazione di Maria. Da qui il termine popolare di Candelora per indicare la festività perché le candele, benedette durante la celebrazione, sono simbolo di luce e purezza.