Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Quando smontare l'albero di Natale: ecco perché aspettare la Candelora il 2 febbraio

Lifestyle

Dopo l’Epifania si torna alla vita quotidiana, smontando le decorazioni e riordinando tutta la casa. Ma c’è una tradizione antica, quella della festività che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio, per la quale bisognerebbe aspettare altri 40 giorni prima di riporre tutto negli scatoloni

ascolta articolo

L’Epifania è passata e con essa termina anche il periodo natalizio. I bambini tornano a scuola, le attività lavorative riprendono a tempo pieno e le luci, gli addobbi e l’albero di Natale possono essere smontati e riposti in cantina fino al prossimo anno. Tradizionalmente, in Italia, il 6 gennaio (o al massimo il 7) sono i giorni dedicati a mettere via tutte le decorazioni. Le tradizioni però sono tante molto diverse tra loro: c’è, ad esempio, la festività della Candelora che cade il 2 di febbraio e che, con la sua antica usanza, viene incontro a chiunque voglia godere dell’atmosfera natalizia ancora per qualche settimana. 

Cos’è la Candelora

La festa della Candelora ha un’antica radice cristiana: si tratta infatti del giorno in cui Gesù, 40 giorni dopo la sua nascita, viene presentato al Tempio di Gerusalemme. Si celebra il 2 febbraio e nella liturgia cattolica corrisponde al giorno della Purificazione di Maria. Da qui il termine popolare di Candelora per indicare la festività perché le candele, benedette durante la celebrazione, sono simbolo di luce e purezza. 

TBILISI, GEORGIA - JANUARY 07: Georgians participate in a traditional "Alilo" religious procession and march towards the Holy Trinity Cathedral during the Orthodox Christmas celebration, on January 07, 2024 in Tbilisi, Georgia. Orthodox Georgians celebrate Christmas on January 7, following the old Julian calendar. (Photo by Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images)

Leggi anche

Natale ortodosso, ecco dove e quando si festeggia

La fine del periodo natalizio

Di fatto, quindi, secondo la tradizione della Candelora, il giorno effettivo in cui si chiude il periodo natalizio è proprio il 2 febbraio, con la presentazione di Gesù al Tempio che rappresenta la fine della sua infanzia e il vero inizio della sua vita nel mondo. Per questo lo smontaggio di albero e altre decorazioni dovrebbe aspettare altri 40 giorni: in attesa del giorno delle Candelore che portano simbolicamente luce anche nelle nostre case e consentono di dire salutare serenamente il Natale fino all’anno successivo. 

Potrebbe interessarti

Come smaltire in tre giorni le abbuffate delle feste: il piano reset
FOTOGALLERY

©Getty

Reali inglesi a Sandringham
1/12
Mondo

Regno Unito, la Royal Family alla messa di Natale. FOTO

I reali inglesi, come da tradizione, si sono riuniti per partecipare alla messa di Natale nella chiesa di Sandringham, nel Norfolk. Presenti re Carlo e la regina Camilla, poi il principe William con la moglie Kate e i tre figli. Alla “sfilata”, tra due ali di folla, hanno partecipato anche la principessa Anna e il fratello Edoardo, duca di Edimburgo. C’erano, tra gli altri, le principesse Beatrice ed Eugenia: assenti, invece, i genitori Andrea e Sarah Ferguson

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 gennaio

Lifestyle

Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 gennaio: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Msc Crociere, il viaggio più lungo di sempre salpa da Genova

Lifestyle

MSC Magnifica salperà questa sera per un itinerario record di ben 132 giorni con 2.300 ospiti di...

10 foto

Bambini in viaggio, 6 destinazioni per la Befana

Lifestyle

La Befana si può festeggiare in montagna, in città, ma anche in luoghi incantati e inaspettati....

6 foto

Epifania 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Lifestyle

Gli ultimi giorni di festa nel capoluogo piemontese sono all'insegna della magia e del...

Lifestyle: I più letti