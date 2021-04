Pasqua in famiglia: una Collezione da festa

È disponibile On Demand la selezione di titoli pensata per addolcire questa festività da passare tutti insieme, con il film in prima visione Genitori vs Influencer e pellicole di successo come Tolo Tolo e Pinocchio

Stiamo parlando della Collezione Pasqua in famiglia , il cui titolo è più che eloquente: tra prime visioni, grandi commedie italiane e film d'animazione, c'è tutto quel che serve per accomodarsi sul divano uno accanto all'altro e godersi alcune delle più belle pellicole degli ultimi anni.

Pasqua, la più dolce delle festività, tra colombe, uova al cioccolato e pranzi in famiglia. Proprio a proposito di famiglia, in occasione delle festività pasquali è disponibile On Demand una nuova collezione di titoli da guardare tutti insieme, grandi e piccini.

Genitori vs Influencer, l'educazione dei figli ai tempi dei social

Vera e propria punta di diamante della Collezione è il film in prima tv su Sky Genitori vs Influencer, la commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo. Protagonista è Paolo, papà rimasto vedovo che ha cresciuto la figlia Simone cercando di non farle mancare niente. Docente di filosofia, non riesce però proprio a capire il mondo digitale in cui è invece immersa l'adolescente, popolato di follower e di influencer. I due saranno in grado di ritrovare l'intesa perduta?

Non sono però da meno i rimanenti titoli della Collezione Pasqua in famiglia, a cominciare da altri grandi film italiani come Tolo Tolo di Checco Zalone e il Pinocchio di Matteo Garrone, candidato fra l'altro a ben due premi Oscar (e per il quale sarà possibile fare il tifo in diretta su Sky).

Spazio inoltre al cinema d'animazione e alle pellicole dedicate ai più piccoli (ma comunque godibilissime anche per ragazzi e adulti), con Shaun vita da pecora - Farmageddon. Il film, con protagonista la simpatica pecora animata in stop motion, e Monster School, in cui i brillanti studenti di una scuola si ritrovano a che fare con mostri venuti da un'altra dimensione.