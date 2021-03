Genitori vs Influencer, l'educazione dei figli ai tempi dei social

Il 4 aprile, in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva la nuova commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo. Ecco cosa ci hanno raccontato in conferenza stampa la regista e il cast del film Condividi:

“Insegnate ai vostri figli come pensare, non cosa pensare.” La frase è dell’etologo Richard Dawkins. Un proposito semplice da leggere ma assai complesso da realizzare. Perché essere genitori, si sa, è il mestiere più difficile del mondo. E lo è ancora di più, in questa società sempre più complessa, in cui tutti siamo perennemente connessi e in cui i social network risultano sempre presenti: Se poi un padre si ritrova da solo, come il protagonista di Genitori vs Influencer a dover confrontarsi con una figlia della generazione Zeta, la missione risulta quasi impossibile. Ed è proprio questa la sfida che ha affrontato e vinto la regista Michela Andreozzi.

Era il mio desiderio raccontare la storia di un padre, visto che di madri mi sono occupato in passato. Ero molto curiosa di rappresentare quel periodo terribile e meraviglio che è l'adolescenza. Nello specifico nel film, il genitore vedovo ha cresciuto la figlia a propria immagine e somiglianza. I due vivono un rapporto idilliaco e simbiotico, finché non viene rotto giustamente il cordone ombelicale. Solo che alla mia epoca che era il tempo delle mele, le cause potevano essere le fughe in motorino, le serate in discoteca, il tornar le prime esperienze sessuali, mentre oggi il terreno di incontro e scontro è quello dei social network. Personalmente, non so se questa generazione Z sia davvero rapita dai social, credo che abbia acquisito un certo equilibrio nella gestione di questi mezzi nell'ultimi anni. Detto ciò i social, anche a causa del periodo che stiamo vivendo, sono entrati a far parte di tutti, li usano anche i nonni per comunicare con i nipoti. Insomma sono diventati The New Muretto, The New Discoteca, The New Piazza. Così quando Fabio Bonifacci mi ha proposto questo soggetto, mi sono accorta che non c'era nessun film che parlasse del rapporto genitori figli ai tempi dei social, anche se si tratta di un molto presente nella nostra vita."

Uno dei tanti pregi del film, come sottolinea Margherita Amedei, senior director di Sky Cinema "è di risultare credibile e di avere la capacità di parlare a tutti: alla generazione Zeta, incarnata dal personaggio di Ginevra, ai Millienials perfettamente rappresentati da Giulia De Lellis, e ai Boomer, come Fabio Volo. E poi il nostro intento come Sky Original è quello di divertire, intrattenere il pubblico, ma anche quello di farlo riflettere."

Se Genitori vs Figli, funzione come cartina di tornasole, il merito è anche del cast che Michela Andreozzi ha scelto di istinto, di pancia e, come un ottimo allenatore, ha messo in campo la squadra migliore. In questo senso Fabio Volo risulta un boomer perfetto. Ecco le parole dell'attore e scrittore: "È stata un'esperienza bellissima. E poi ho potuto coronare un sogno interpretare un professore. E una cosa che avrei voluto fare nella vita e ho potuto farlo per alcuni mesi sul set. La cosa che ho amato del mio personaggio è il fatto che in quanto vedovo, cresca questa figlia da sola, facendole leggere Spinoza e Kirkegard e poi quando arriva il conflitto, non riesce a gestirlo. In fondo il film mette in scena due mondi pieni di pregiudizi: quello dei boomer convinti che tutto quello che a loro non piace sia stupido e quello degli adolescenti che credono che i genitori e gli adulti in generale non capiscano niente. Ed è bello che alla fine i due universi si incontrino e prendano il meglio gli uni dagli altri. Perché l'importante sono sempre i contenuti che vengono proposti. Io credo che l'umanità si sia evoluta perché si è influenzata a vicenda invitando. E il messaggio che viene veicolato a fare la differenza. Ci sono influencer che consigliano libri o mostre e danno consigli su un'alimentazione corretta."

Dopo l'ottimo horror The Nest, e Regina (presentato al Festival di Torino) la giovane Ginevra Francesconi dimostra ancora una volta il suo talento attoriale, niente affatto acerbo, nonostante la giovanissima età. L'attrice è davvero coinvolgente nella parte di Simone, talentuosa esponente ella generazione. "Credo che quello che ci caratterizzi e la voglia di crescere e di diventare adulti. Un desiderio di libertà e di indipendenza che ci accomuna e che ci fa sognare molto. Però abbiamo la consapevolezza che l'età che stiamo vivendo è bellissima. E a volte vorrei essere un eterno Peter Pan. Insomma l'adolescenza si divide tra questi due estremi. Riguardo personalmente sono affascinata dal mondo degli Influencer, anche se lo conosco poco."