Arriva a Pasqua, domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, il nuovo film Sky Original "Genitori vs Influencer", diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis