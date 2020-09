Giulia De Lellis si mostra senza trucco su Instagram

Piacersi per come si è. Tantissime star del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno condiviso bellissimi messaggi a supporto dell’importanza di accettarsi, l’ultima in ordine temporale è l’influencer Giulia De Lellis che ha deciso di mostrarsi senza trucco.

Le star contro il body shaming

approfondimento

Armine Harutyunyan, la modella di Gucci vittima di body shaming

In questi mesi tantissime star hanno lanciato messaggi a supporto della bellezza naturale, tra queste troviamo Vanessa Incontrada che ha condiviso uno scatto su Instagram.

Recentemente Adele ha mostrato una foto della sua nuova forma fisica ricordando quanto sia fondamentale star bene con il proprio corpo, sulla stessa lunghezza d’onda Billie Eilish che ha pubblicato uno short movie sulla pericolosità del body shaming; tra le star della musica anche Jesy Nelson delle Little Mix (FOTO) che ha raccontato le difficoltà affrontate nel passato.

Infine, pochi giorni fa Valentina Ferragni ha ringraziato il pubblico per il supporto mostrato a una sua intervista del passato in cui dichiarò: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più”.