Armine Harutyunyan, la modella di Gucci vittima di body shaming

Dopo aver sfilato per la casa di moda, la modella armena di 23 anni è stata insultata da molti utenti sul web per il suo aspetto che non rispecchia canoni estetici convenzionali

body shaming e razzismo

Gucci, la vera bellezza è l'imperfezione

Armine Harutyunyan, che conta oltre 57 mila follower sulla sua pagina Instagram, ha iniziato ad essere presa di mira sui social dopo aver sfilato per Gucci durante la Paris Fashion Week del settembre 2019. Molti utenti non la ritengono abbastanza attraente come figura del mondo della moda. Naso pronunciato e sopracciglia folte, in diversi post è definita "brutta" o "non adatta alle passerelle". E non mancano gli attacchi per via delle sue origini armene. Insulti, body shaming e razzismo.