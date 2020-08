Melita Toniolo, in una foto la "lezione" agli hater sul body shaming

Melita Toniolo, classe 1986, ha pubblicato un messaggio sul body shaming e sull’importanza di piacersi per come che si è

Non è sempre facile amarci con tutte le nostre perfette imperfezioni, ma è necessario nonostante alcune volte possa davvero sembrar complicato.

Accettarsi per ciò che si è lasciando gli stereotipi fuori dalle nostre vite. Il mondo dei social è spesso pieno di immagini patinate e ammalianti che però si scontrano prepotentemente con la realtà che ci circonda.

Melissa Toniolo: il messaggio positivo sull’accettazione

Melita Toniolo ha lanciato un bellissimo messaggio sull’importanza di volersi bene non curandosi di commenti e opinioni altrui. La conduttrice e modella ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram mostrandosi in tutta la sua straordinaria bellezza.

La showgirl ha scritto anche un messaggio a coloro che in passato hanno criticato la sua forma fisica: “Ciao haters, questa foto è solo per voi: volevo farvi sfogare ancora un pò e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà. A presto, ciao!”.

Il post di Melita Toniolo ha ribadito ancora una volta l’importanza nel ricordare il bisogno di accettarsi per ciò che si è non curandosi dei giudizi altrui ma pensando solamente a voler bene a sé stessi.