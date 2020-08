Valentina Ferragni contro il body shaming: "Non mi sento sbagliata"

La sorella di Chiara è stata più volte vittima di haters che criticavano il suo aspetto fisico. Il 31 agosto il suo nome è entrato in trend su Twitter dopo che è stata rilanciata una sua vecchia intervista in cui diceva: "Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più". I fan hanno apprezzato nuovamente le sue parole e le hanno riportate sui social e lei ha ringraziato tutti su Instagram

"Ho appena aperto Twitter e ho scoperto di essere in tendenza per la mia intervista". Così Valentina Ferragni ha ringraziato i fan per l'attenzione che hanno riportato su alcune sue dichiarazioni di circa un anno fa riguardanti il tema del body shaming. La sorella di Chiara è stata in passato vittima di alcuni haters e il 30 agosto una sua vecchia intervista è tornata a essere condivisa sui social. Valentina, tra le altre cose, diceva: "Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più".

Il ringraziamento ai fan: "Grazie per avermi capito" leggi anche Armine Harutyunyan, la modella di Gucci vittima di body shaming In alcune Instagram Stories, Valentina Ferragni ha ringraziato i fan per l'interesse che hanno mostrato per le sue vecchie dichiarazioni, tanto da far andare il suo nome in trend su Twitter a un anno di distanza dall'intervista, probabilmente perché tornate attuali a causa di un altro caso di bodyshaming: quello della modella armena dai canoni estetici atipici scelta da Gucci. "Ho visto che oggi alcune testate hanno riportato un articolo che avevo fatto mi pare l'anno scorso riguardante il bodyshaming - ha scritto nelle stories la sorella minore di Chiara - Mi avete scritto davvero in tantissime. Grazie veramente di cuore per avermi capito. Mi fa piacere che le mie parole facciano riflettere. Ho già parlato molto di questo argomento, non voglio risultare prolissa nel continuare a parlarne, ma trovo che sia ancora molto attuale: bisogna sempre imparare ad amarsi".

