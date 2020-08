Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante

L’influencer interviene su Instagram e spiega come stanno davvero le cose con il fidanzato, rassicurando (in parte) i suoi fan

Per giorni, la possibile crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha riempito le pagine di riviste e siti di gossip. Ora, a parlare è la diretta interessata.

L’influencer ha rotto il silenzio e, con alcune Instagram stories, ha spiegato come vanno per davvero le cose tra lei e il fidanzato (ex?).

Giulia De Lellis fa chiarezza su Instagram

“Prima che iniziamo tutti a dare i numeri, a impazzire, a leggere articoletti, guardate: qua c’è una Playstation, completamente intatta, e ogni cosa di Andrea a cominciare dalla sua cabina armadio è al proprio posto”: ha esordito così Giulia De Lellis nelle sue Instagram Stories. “Stiamo provando a capirci perché sono cambiate un sacco di cose, e non è un periodo semplice. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla e non abbiamo molta voglia di parlarne né di condividere. Se c’è una cosa che ho imparato dal mio passato, è che prima di fare e di dire qualsiasi cosa mi prendo il mio tempo. Continuerò a condividere con voi tutto, ma quando sarà il momento”, ha proseguito l’influencer. Per giorni, la possibile crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha riempito le pagine di riviste e siti di gossip. Ora, a parlare è la diretta interessata.

