Hanno trascorso insieme la quarantena a casa dei genitori di lei, a Pomezia, e si sono poi trasferiti a Milano dove il dj risiede da tempo (prima di lasciarsi convivevano a Verona). Hanno festeggiato il quarto anniversario di una storia che - tra alti e bassi - dura ormai dal 2016. E c’è persino chi parla di una gravidanza . Il motivo? Promuovendo un brand d’abbigliamento, l’influencer ha mostrato forme più morbide del solito (e ha posato la mano sul pancino). E, in occasione del suo anniversario, ha condiviso le immagini di festoni a forma di orsetto. Ad oggi, però, sono solo supposizioni. Anche perché, nelle foto sul lago, della pancia non c’è neppure l’ombra.

“ Non arrenderti mai. I miracoli a volte accadono ogni giorno ” scrive l’influencer. Ed è proprio quello che sembra essere successo tra i due. Dopo essere usciti da “Uomini e Donne” insieme, Giulia e Andrea sono finiti al centro del gossip per i tradimenti di lui: si sono lasciati, la De Lellis ha cercato di rifarsi una vita al fianco di Irama prima e di Andrea Iannone poi, ma il loro amore è stato più forte di tutto.

Una didascalia semplicissima (“Lake of Como”) commenta la prima foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante dopo la riconciliazione. In effetti, la coppia si è regalata una giornata di svago sulle acque del lago : hanno raggiunto la destinazione in auto (in un video li si vede cantare a squarciagola “Luna di lana” di Valeria Rossi), e hanno poi noleggiato una barchetta per una romantica gita domenicale.

Protagonisti di dirette e di divertenti Instagram Stories, i due - fino a ieri - non avevano ancora pubblicato sui rispettivi profili foto di coppia. Così, lo scatto postato (finalmente) dalla De Lellis ha mandato in visibilio i fan.

Giulia De Lellis e il detersivo per i piatti

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis è stato oggetto di ironie sul web per via di una scelta… bizzarra! L’influencer ha infatti deciso di lavarsi i capelli (da lei giudicati troppo unti) con del detersivo per i piatti.

“Chiedo aiuto ai parrucchieri, visto che mi hanno messo litri di olio nei capelli stamattina, ho pensato di lavarli con questo per sgrassare la cute. Poi dopo ho fatto altri due shampoo e devo dire che il risultato è pazzesco, sono bellissimi. Però mi chiedevo, ho sbagliato o si può fare in situazioni come queste?” ha chiesto, tra i commenti stupiti e divertiti delle sue followers.

In fondo, la De Lellis piace anche per questo: è genuina, sincera. E non ha paura di dire ciò che pensa, neppure quando sa che le sue opinioni possono non essere condivise.