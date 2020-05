Irama, il nuovo singolo è "Mediterranea": il testo della canzone

Con l’avvicinarsi dell’estate, Irama non perde l’occasione e dopo “Nera” e “Arrogante” punta a conquistare anche il 2020. Il singolo scelto è “Mediterranea” scritto dallo stesso cantautore insieme a Giulio Nenna, Federica Abbate, Giuseppe Colonnelli e Andrea Debernardi. La canzone sarà disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire da martedì 19 maggio. Anche questa volta Irama (le frasi più belle delle sue canzoni) punta a sonorità latine e ritmate per l’estate 2020 e nel frattempo si prepara a partecipare allo spettacolo “Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia” dove sarà uno dei 7 cantanti in gara della maratona solidale. Già da oggi 15 maggio intanto “Mediterranea” è disponibile per presave e preorder. La canzone è pronta anche per sbarcare nel mercato latino con una versione spagnola già pronta e che verrà lanciata nelle prossime settimane. Sui suoi canali social, Irama si è divertito a lanciare dei piccoli spoiler della canzone pubblicando foto con frasi di “Mediterranea”.