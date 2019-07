"Arrogante", il singolo dell'estate di Irama: il testo

"Arrogante" è la canzone che Irama ha presentato per bissare il successo di "Nera". Un brano dai ritmi latini e perfetto per l'estate

Firmata da Giulio Nenna, Filippo Colonnelli, Federica Abbate, Andrea Debernardi e dallo stesso interprete, “Arrogante” è la hit estiva di Irama. Dopo il successo dello scorso anno con il singolo “Nera”, l’artista punta a replicare con un brano dai ritmi latini e che coinvolge fin dal primo ascolto. Uscito ad inizio giugno, “Arrogante” è tra le canzoni più ascoltate del momento e il video su Youtube sta per toccare quota 23 milioni di visualizzazioni. Irama ha descritto così la canzone: «Esce dall’unione di culture diverse ma simili! Ho cercato di far uscire un sound adatto al periodo estivo perché la musica è come la vita, ci sono momenti difficili in cui si è più tormentati, altri riflessivi e poi dei momenti sbarazzini. È una canzone leggera che vuol far ballare e vivere l’estate».

Il contest sui social e il video

Per l’uscita del video è stata lanciata anche l’#arrogantechallenge, dove il team di Irama sfida i fan a imparare le mosse di danza e a ripubblicare il video. Il videoclip di “Arrogante” è stato scritto e prodotto da Gianluigi Carella e ha come protagonisti Irama e Mya Copeland. Punta sul classico immaginario di una Florida un po’ vintage e vede il protagonista viaggiare in una Chevrolet Impala del ’65. Con la sua arroganza inizia a ballare coinvolgendo tutti gli avventori del bar cubano del quartiere. Il video è prodotto da Enrico Sanna per Butic Studio NYC, e da Elena Olivieri per NewCo Management.

Il testo di "Arrogante"

Questo il testo della canzone “Arrogante”:

Ehi, ehi, ehi

Irama

Sono stato troppo crudo

Come un taglio con il sale

Ma la voglia che ho di prenderti

E di farti mia non mi fa ragionare

E mi hai detto, "Con me hai chiuso"

Sono stanco di aspettare

Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te

Come un cabaret

Sembri un cabaret e tu

Sembra quasi che non vuoi scherzare

Io sopra di te, uh

Tu sopra di me, tu

Calma, calma

Ehi, come Mona Lisa, ma con la mia camicia

Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita

Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita

Ti riporto a casa dopo che ti ho servita

Dai vieni più vicino, si muove quel bacino

La mano tra i capelli, sì, ancora ancora

Dai vieni più vicino, sul collo il tuo respiro

La mano tra i capelli, ma l'altra dove va?

E lo so, la bocca è per tradire

Ma il cuore no, yo yo

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te

Ma l'hai capito pure te?

Questo è importante

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente, oh, eoh

Senza dire niente, oh, eoh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale, oh, eoh

Fallo lentamente, oh, eoh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Tu viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te