Vanessa Incontrada, bellezza senza trucco: il post su Instagram

Vanessa Incontrada , classe 1978 , ha condiviso un scatto mostrandosi senza trucco e mandando un bellissimo messaggio sull'importanza di accettarsi per come si è. In poco tempo la foto ha fatto il giro del web.

Poche ore fa Vanessa Incontrada ha condiviso una foto che ha subito ottenuto il consenso del pubblico contando al momento più di 100.000 like . Lo scatto vede protagonista la conduttrice in tutta la sua straordinaria bellezza senza trucco.

Body shaming: i post

Se Vanessa Incontrada ha lanciato un messaggio sulla necessità di piacersi per come si è, sulla stessa lunghezza d’onda Melita Toniolo che ha pubblicato uno scatto su Instagram ricordando la pericolosità del body shaming, questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “Ciao haters, questa foto è solo per voi: volevo farvi sfogare ancora un pò e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà. A presto, ciao!”.

In passato altri volti noti del mondo dello spettacolo si sono schierati in prima linea su tale tematica, tra loro Billie Eilish che ha pubblicato uno short movie e Jesy Nelson delle Little Mix (FOTO) che ha raccontato le difficoltà affrontate nel passato.