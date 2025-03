I 30 anni di "Xena - Principessa guerriera": 15 curiosità sulla serie

La prima delle tre parti del pilot - composto in realtà dalle puntate 9, 12 e 13 della prima stagione di "Hercules" - andò in onda negli Stati Uniti il 13 marzo 1995. Dalle protagoniste, che potevano non essere quelle che tutto il mondo ha amato, agli scherzi nei titoli di coda, passando per uno strumento bulgaro nella sigla e un reboot che non si riesce a fare: ecco alcune cose da sapere su uno dei programmi tv più iconici degli anni Novanta/Duemila