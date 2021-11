Xena, Lucy Lawless parla delle voci sul possibile reboot della serie

Come riportato dal magazine ScreenRant, l’attrice neozelandese ha dichiarato: “Ci hanno provato. Non riescono a trovare un modo di scriverla meglio”

Lucy Lawless , classe 1968 , ha dichiarato: “ Sai cosa? Ci hanno provato . Non riescono a trovare un modo di scriverla meglio. Questa è la verità”.

In seguito l’interprete di Xena ha aggiunto: “Hanno lottato e ci hanno provato, molte persone ci hanno provato, ma tutti arrivano alla fine e dicono ‘Questo non sarà’. Se non può essere bella o migliore dell’originale, perché dovresti farla?”.

Infine, l’attrice (FOTO) ha concluso: “Quello sembra essere il punto critico, ma chi lo sa? Arriverà un nuovo talento che troverà il modo giusto di farlo”.