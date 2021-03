Festa della Donna 2021, 15 serie tv da vedere

Quindici titoli da vedere e rivedere in occasione della Festa della Donna, da 'Xena' a 'Big Little Lies', passando per 'Buffy the Vampire Slayer', 'Orange Is The New Black', 'Fleabag', e tanti altri

Il mondo delle serie TV è in costante evoluzione. Dagli anni ’90 a oggi si è registrata una costante sperimentazione, con intrecci e tematiche sempre più complessi. Siamo oggi ben abituati a show in grado di raccontare la nostra modernità attraverso un particolare punto di vista, spesso eliminando qualsiasi forma di edulcorazione.

Il mondo televisivo ha, ormai, raggiunto i livelli di quello cinematografico. Il numero di produzioni attive è sbalorditivo, così come i budget messi a disposizione. Basti pensare a titoli da record come “Game of Thrones”. Nell’ultimo quarto di secolo, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di apprezzare una gran vastità di personaggi femminili intriganti, sfaccettanti, potenti e rivoluzionari. Lavori di sceneggiatura che mirano ad avere un forte impatto a livello sociale e culturale, offrendo nuovi spunti di conversazione all’interno della costante discussione sul rapporto uomo-donna, sulla parità dei sessi e sulla cultura patriarcale. Ecco 15 serie tv da vedere e rivedere in occasione della Festa della Donna (ma non solo).

Un titolo fantasy storico, che ha fatto degli anacronismi e delle imprecisioni un punto di forza. Episodio dopo episodio, la protagonista è stata analizzata in ogni suo aspetto. Ogni sfumatura del suo essere è stata posta dinanzi alla telecamera, sfruttando l’elemento fantasy per offrire al pubblico esaltanti scene come quelle ambientate all’inferno. Affiancata dalla fedele Olimpia (Renée O'Connor), la principessa guerriera si muove sulla Terra alla costante ricerca di giustizia e cercando di dare senso alla propria vita, aiutando i deboli contro i forti, e andando anche alla ricerca di sé stessa.

In onda dal 1995 al 2001, “Xena” nasce come spin-off di “Hercules” , che ha poi ampiamente superato in termini di fanbase. È ancora oggi un titolo cult, adorato dai fan, che continuano a vedere in Lucy Lawless una vera e propria eroina.

Daria – 1997

Sitcom animata cult in onda dal 1997 al 2002. Così come “Xena”, questo show è nato come spin-off, in questo caso di “Beavis and Butt-head”, per poi ottenere una fama internazionale ben maggiore. Ciò che “Daria” ha regalato al pubblico è uno show satirico, drammatico e profondamente legato al mondo reale. Una finestra aperta sull’universo adolescenziale, un vero e proprio percorso a ostavoli.

Trasferitasi in una nuova città con la propria famiglia, Daria deve fare i conti con il liceo di Lawndale. Sua sorella Quinn è quel tipo di persona che è in grado di conquistare qualsiasi territorio, adattandosi alla “fauna locale”. Per Daria il discorso è ben diverso. Lei rappresenta la maggior parte degli adolescenti a caccia di un posto nel mondo. Il suo carattere cinico tiene a debita distanza la maggior parte dello spettro sociale scolastico. Tutti tranne Jane Lane, spirito artistico affine al suo che, neanche a dirlo, diventa la sua migliore amica.

Cinque stagioni per un totale di 65 episodi, che mostrano la costante evoluzione di Daria e di svariati altri personaggi. L’adolescenza tende a mostrarci tutto in bianco e nero, a dividere il mondo in categorie nette. Soltanto il tempo, però, può mostrare le tante sfumature esistenti.