The Handmaid's Tale 4, il teaser trailer della nuova stagione

Nel trailer della quarta stagione la si vede rivendicare il proprio nome, June Osborne. Qualcosa di impensabile a inizio serie. Ha spezzato le proprie catene e le sue gesta incutono timore negli occhi dei carcerieri che la rivogliono dinanzi a loro, in ginocchio. Lo showrunner Bruce Miller ha parlato dei parallelismi con il clima negli USA durante la presidenza Trump: “Abbiamo affrontato i temi emersi durante l’epoca Trump e ora facciamo lo stesso con quelli post Trump. Semplicemente perché stiamo vivendo tutto questo. Seguiamo i nostri personaggi in un momento storico particolare per Gilead. Purtroppo gli USA ne vivono uno simile”.

June ha avuto le sue chance di fuga ma si è resa conto d’avere un ruolo ben più importante. Lei è la scintilla in grado di far divampare l’incendio della ribellione, volendo in qualche modo citare “Star Wars”. Ha liberato un gran numero di bambini, affinché il regime non fosse in grado di corrompere ulteriormente le loro menti fragili. Sogna di ritrovare sua figlia, un giorno, e intanto continua a portare avanti la propria guerra.

Svariati i processi attraversati dalla protagonista, che ha provato a liberare sé inizialmente, per poi comprendere la necessità di lavorare in gruppo. Difficile però trovare persone di cui fidarsi quando tutti sono governati dalla paura. Difficile, allo stesso modo, riporre la propria fiducia in un’unica condottiera, quando la voglia d’essere liberi comporta la pena capitale.

The Handmaid’s Tale, dov’eravamo rimasti

Il piano messo in moto nella terza stagione sembrava poter sfumare nei suoi ultimi istanti. June ha però deciso di non mollare, comportandosi da leader del suo gruppo di ancelle, giunte a un passo dalla libertà. Con loro anche un gran numero di bambini, di dubbi, di paure e di morti. Non vi era però altra via se non quella di correre, raggiungere l’aeroporto e far volare i piccoli in Canada.

June si è mostrata disposta a sacrificarsi in prima persona per offrire agli altri una chance di salvezza. Si è però ritrovata al fianco le sue compagne d’armi, rimaste indietro per lei. Missione compiuta. I bambini sono giunti in Canada sani e salvi. Fred e Serena sono ben lontani da Gilead. Lei lo ha tradito in cambio della propria libertà e della possibilità di trascorrere del tempo con sua “figlia”. Il suo piano le si è però ritorto contro. È stata infatti arrestata, proprio come Fred, pagando per i propri crimini, dalla schiavitù sessuale allo stupro di June. Lei si è sempre mostrata come una vittima del sistema e non uno dei carnefici. Ogni accordo per lei è saltato e ora alla coppia non resta che osservare da lontano le azioni dell’ormai ex ancella.

Il trailer della quarta stagione la mostra in vita, ripresasi evidentemente dopo il ferimento nell’ultima puntata della terza stagione da un colpo di pistola. Sembra pronta a entrare a far parte dei ribelli. Nel filmato è spesso circondata da armi automatiche, il che preannuncia grandi stragi. Qualcosa che, probabilmente, non si concilia affatto con la sua visione del mondo. Non più ormai. La quarta stagione non sarà la conclusiva, dal momento che lo show è stato già rinnovato per un quinto ciclo di episodi.