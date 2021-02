Il padrino, Elisabeth Moss nel cast del film sulla realizzazione

L’attrice è entrata ufficialmente a far parte degli attori protagonisti della pellicola di Barry Levinson che racconterà il making of del celebre film di Francis Ford Coppola. Oltre a lei, ci saranno i già annunciati Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal

“Volevo lavorare con lei da molto tempo. Non potrei essere più entusiasta della sua partecipazione al film. Ogni performance di Elisabeth è a dir poco eccezionale”, ha commentato Levinson circa l’annuncio della nuova arrivata nel cast, Elisabeth Moss, come riportato in esclusiva dal magazine Deadline .

La pellicola in cantiere si baserà sulla celebre sceneggiatura di Andrew Farotte, mai realizzata fino a oggi. La sta riscrivendo Barry Levinson, regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico e televisivo che ha vinto il premio Oscar al miglior regista nel 1989 per Rain Man - L'uomo della pioggia.

La carriera di Elisabeth Moss



Al secolo Elisabeth Singleton Moss, è un'attrice statunitense con cittadinanza britannica.

È diventata nota al pubblico grazie alla sua interpretazione di Peggy Olson nella serie televisiva Mad Men, ruolo che le ha fatto guadagnare una nomination ai Golden Globe, due agli Emmy Awards e la vittoria di uno Screen Actors Guild Award.



Nel 2014 è stata insignita del Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per Top of the Lake - Il mistero del lago di Jane Campion.

Nel 2017 e nel 2018 è stata premiata con un Emmy Award e con il secondo Golden Globe della sua carriera alla Migliore attrice protagonista per il suo ruolo nella serie drammatica The Handmaid's Tale.

Di recente ha recitato nel film L’uomo invisibile di Leigh Whannell e in Shirley di Josephine Decker ed è attualmente impegnata nella produzione della quarta stagione di The Handmaid’s Tale (con cui farà pure il suo debutto alla regia).



I prossimi film in cui la vedremo saranno The French Dispatch di Wes Anderson e Next Goal Wins di Taika Waititi, nonché due film Blumhouse: She Will Rise che sarà tratto dal memoir di Katie Hill, ex membro del Congresso, e Mrs. March, una pellicola di genere thriller psicologico che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.