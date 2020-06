The Handmaid's Tale 4, il primo teaser della nuova stagione

Rilasciato il primo teaser trailer di The Handmaid's Tale 4, che debutterà nel 2021

Hulu ha diffuso il primo teaser trailer della quarta stagione di “The Handmaid’s Tale”, serie TV apprezzata da pubblico e critica con Elisabeth Moss. Per potersi calare nuovamente nel terrificante mondo distopico tratto dal romanzo di Margaret Atwood si dovrà attendere però il 2021. L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), ha di certo rallentato la produzione della nuova stagione, che però si mostra in alcune immagini in un teaser-trailer da un minuto e mezzo.

Vi saranno dieci episodi, come nella prima tagione, e, stando a quanto mostrato, si andrà incontro all'inevitabile ribellione. Lo stop alle riprese era stato ufficializzato a marzo. Al tempo fu Elisabeth Moss a spiegare quanto stesse accadendo: "Abbiamo deciso di interrompere la produzione della stagione 4 per tutelare la salute e la sicurezza del nostro cast e della troupe. Ci uniamo al resto del mondo nel tentativo di ridurre la curva del contagio. Questo show è la mia vita e la crew è la mia famiglia. Nulla è più importante dell'assicurarsi che tutti loro siano al sicuro. Speriamo di tornare non appena sarà sicuro farlo". Ad oggi però nessuna notizia sul ritorno sul set, mentre in tal senso il mondo del cinema inizia a muovere i primi passi.