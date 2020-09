Il Padrino si fa... in dieci: una serie tv sul capolavoro di Coppola

Si tratta di uno show prequel, in qualche modo, che in nessun modo andrà però a riscrivere la storia della trilogia tanto amata. Il gruppo americano Viacom Cbs ha ordinato la miniserie, che racconterà la realizzazione de “Il padrino”, sfruttando un punto di vista d’eccezione, quello del produttore Al Ruddy .

Per quanto possa sembrare impensabile, “ Il Padrino ” di Francis Ford Coppola sarà al centro di una miniserie. Il titolo scelto è “ The Offer ”, con chiaro riferimento a quel tipo di offerte impossibili da rifiutare di Don Vito Corleone.

Il Padrino, la serie TV, cosa sappiamo

“The Offer” seguirà Ruddy in tutte le sue avventure pre produzione. Si spiegherà come sia riuscito a far accettare il ruolo di Don Vito Corleone a Marlon Brando. A ciò si aggiungeranno storie sulla Hollywood del tempo, decisamente scettica in merito alla creazione di un film che, di fatto, poteva inserirsi nel genere gangster movie.

Se oggi la pellicola è adorata nel mondo, anche in Italia, al tempo la comunità italoamericana si scagliò contro Francis Ford Coppola e la sua creatura, additando alcuni stereotipi contenuti nel film. Furono tante le difficoltà incontrate lungo il percorso per la nascita di uno dei titoli più importanti della storia del cinema.

Al Ruddy ha infine vinto un Oscar per la produzione de “Il Padrino”, il che spiega il suo grande legame con questo titolo.

Il Padrino III, nuova versione

Francis Ford Coppola ha annunciato una nuova versione del terzo e ultimo capitolo de “Il Padrino”. Il regista avrebbe voluto realizzare un montaggio differente ormai da tempo. L’obiettivo è quello di accorciare alcune parti, rafforzandone altre.

La distribuzione verrà effettuata con un nuovo titolo: “Il Padrino di Mario Puzo, Coda: La morte di Michael Corleone”. L’arrivo nelle sale statunitensi è previsto per dicembre 2020, in occasione del 30° anniversario dell’uscita della pellicola. In seguito sarà proposta anche una versione su dischi fisici e attraverso differenti servizi di streaming digitale: “Il nuovo titolo è l’insieme di quello originale e quello che avevo pensato io, che poi divenne ‘Il Padrino: Parte III’. Ho creato un nuovo inizio e una nuova fine, riorganizzando svariate scene, inquadrature e spunti musicali. Ho proceduto al restauro del video e dell’audio. Con questi cambiamenti proporrò una conclusione più appropriata dopo quelle dei primi due film. Sono grato per la possibilità avuta di rivisitarli”.