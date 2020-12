Francis Ford Coppola: "Potrebbe arrivare Il Padrino 4"

“Il padrino 4”: Francis Ford Coppola non ci sarà

approfondimento

In occasione dei trent’anni de “Il padrino”, la Paramount Pictures ha diffuso un trailer, un poster e una featurette di “Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone”, una versione del celebre sequel rivista da Francis Ford Coppola. Un evento, questo, che ha scatenato (nuovamente) le voci su un possibile quarto film.

Interpellato dal New York Times, il regista ha confermato: “Potrebbe benissimo esserci un Padrino 4, 5 e 6”. Ha però detto anche di non possedere “Il padrino” e che, essendo questo un film senza tempo, si possono fare tutti i sequel che si vogliono. In questo modo ha preso le distanze: in un periodo storico che di sequel ne vede nascere a decine, Francis Ford Coppola ha dichiarato di non amare molto tornare sulle vecchie pellicole realizzando sequel oppure prequel. “Non li farò. Ma io sono un vecchio. Ho sentito un senso di completezza dopo il primo. Ho sentito che il primo film aveva tutta la storia che avevo visto nel libro” ha dichiarato.