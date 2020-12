Ci sarà un quarto Padrino? Come Coppola creò gli altri tre film

In attesa di capire come sarà l'eventuale quarto film della saga della famiglia Corleone, un viaggio alla scoperta di come nacque e come la critica accolse la più celebre epopea mafiosa della storia del cinema. Firmata dal grande regista italoamericano

“A quell’epoca lavoravo in cattive acque e non potevo produrre da me La conversazione, che avevo sempre pronta e che i produttori rifiutavano. Bisognava che trovassi un lavoro per tirarmi fuori dai guai. E per questo che accettai di fare il padrino per la Paramount". Con queste dichiarazioni, rilasciate nel 1974, Francis Ford Coppola spiega i motivi dell’offerta che non poteva rifiutare e che lo spinge il 29 marzo del 1971 dietro la cinepresa per il primo episodio della saga della famiglia Corleone.

Costato 6 milioni di dollari, (contro i due milioni previsti) e interpretato da Marlon Brando e Al Pacino (nonostante il rancore della Paramount nei confronti del primo e lo scetticismo nei confronti del secondo) il Padrino incassa 200 milioni di dollari (un buon 6 per cento va a Coppola) e le azioni della Paramount salgono alle stelle.

Alle stesso modo la critica americana è entusiasta. Per Artur Knight, il film eleva il gangster movie a un nuovo livello “espressivo”. Secondo John Gelmish “è la più pura espressione di un alchimia che può trasformare il trash in qualcosa di differente”. Gary Arnold paragona i chiaroscuri del direttore della fotografia Bill Butler agli interni di Rembrandt e Mike Corleone a Faust. In Francia, Frederic Vitoux su Positif parla di gigantesca metafora dell’America: “Film appassionante, non semplice. Si interroga, si rivela. Non è così facile sbarazzarsene”.