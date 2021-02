Maltrattamenti e abuso di potere sul set. E' l'accusa rivolta contro Joss Whedon, uno dei produttori, registi e sceneggiatori più influenti degli ultimi anni, creatore di show come Buffy the Vampire Slayer (Buffy l’ammazzavampiri) e Firefly e regista e sceneggiatore di The Avengers e Avengers: Age of Ultron.

La "stoccata" è arrivata da una delle attrici di Buffy (e Angel, la serie spin-off), ovvero Charisma Carpenter, che nella serie tv interpretava il personaggio di Cordelia Chase.