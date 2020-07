Justice League, Ray Fisher attacca Joss Whedon: "Schifoso sul set"

Non sono mancate le risposte alle accuse, tra sostegno a Fisher e dure smentite

Si torna a parlare di “Justice League” e non per la Director’s Cut di Zack Snyder. Ray Fisher, che interpreta Cyborg, ha infatti mosso delle accuse molto pesanti nei confronti di Joss Whedon, regista subentrato nel progetto, la cui versione è giunta al cinema tra mille polemiche. Nel 2017, impegnato al Comic-Con di San Diego col resto del cast, Fisher rispose a una domanda di un fan in merito a Whedon, da poco subentrato nel progetto: “Joss è fantastico. Zack ha scelto una persona in gamba per intervenire e finire ciò che ha cominciato”. A distanza di quasi 3 anni da quelle parole, l’attore ha voluto fermamente ritrattare quella dichiarazione. Lo ha fatto attraverso il proprio profilo Twitter.

approfondimento Justice League: Snyder's Cut, c'è Darkseid nel teaser Un post che ha fatto discutere, seguito da un altro, pochi giorni dopo, che è l’equivalente di una vera e propria bomba: “Il trattamento di Joss Whedon sul set, nei confronti del cast e della crew di ‘Justice League’, è stato schifoso, offensivo e non professionale. Del tutto inaccettabile. Qualcosa che gli è stato concesso, in molti modi, da Geoff Johns e John Berg”. La redazione di “Variety” ha provato a contattare il regista per una risposta ufficiale a tali affermazioni. Whedon si è però limitato a un “no comment”. A rispondere è stato invece John Berg, che ha smentito le dichiarazioni dell’attore: “Categoricamente falso che abbiamo consentito comportamenti non professionali di alcun tipo. Ricordo però che Fisher prese male il fatto che volessimo fargli dire ‘Booyaa’, celebre battuta di Cyborg nelle serie animate”.