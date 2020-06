Justice League: Snyder's Cut, c'è Darkseid nel teaser

È stato rilasciato il primo teaser di “ Justice League: Snyder’s Cut ”, versione alternativa del film DC Universe e in uscita nel 2021 per HBO Max. Nell’estratto pubblicato sui social si vede anche la presenza di Darkseid, il supercriminale omesso all’uscita del film nei cinema. Lo stesso regista ha condiviso una clip dove Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince (alias Wonder Woman) osserva un’incisione di Darkseid in quella che è a tutti gli effetti una sorta di caverna. La “Snyder’s Cut”, divenuta nota con questo titolo, è una nuova versione di Justice League e che mostrerà elementi che il regista Zack Snyder voleva aggiungere al film prima di lasciare il progetto nel 2016 a causa di una tragedia familiare. Joss Whedon ha supervisionato il film prima dell’uscita, ma i fan sono rimasti legati alla versione proposta dal regista prescelto e per anni hanno chiesto, anche tramite campagne social, di ottenere la versione originale.

La versione rivista da Zack Snyder

HBO Max ha confermato il mese scorso che avrebbe pubblicato il film nel 2021. "Sarà una cosa del tutto nuova e, soprattutto parlando con coloro che hanno visto il film uscito, una nuova esperienza", ha detto Snyder. "Probabilmente finora è stato visto solo un quarto di ciò che è stato realmente fatto all’epoca". Lo stesso Zack Snyder aveva condiviso un'immagine di Darkseid e sottolineato come anche alcuni dettagli verranno modificati rispetto alla versione del film uscita nei cinema. La Warner Bros. sta finanziando il completamento della Snyder’s Cut e sembra aver stanziato tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Per ottenere un lavoro di grande qualità, è stata assunta nuovamente la squadra di post produzione dell’originale e gli attori hanno registrato dei dialoghi aggiuntivi. La scelta di proporre una nuova versione di Justice League, ha spinto i fan di Suicide Squad a chiedere una versione alternativa anche del film DC diretto da David Ayer. Uscito nel 2016, in realtà, secondo quanto riferito dal regista, il film è completamente differente rispetto a quello distribuito nei cinema.

La lunga e complessa produzione di Justice League

La Snyder’s Cut sarà trasmessa in esclusiva su HBO Max nel 2021. Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Jeremy Irons, J. K. Simmons e molti altri torneranno dunque sul piccolo schermo, nella versione originariamente ideata. Zack Snyder ha voluto ringraziare la fanbase che ha permesso quest’operazione: “Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono coinvolti nel movimento Snyder’s Cut, per aver reso tutto questo realtà”. All’epoca delle riprese Zack Snyder abbandonò il set per una tragedia familiare e la produzione ne risentì al punto tale da chiedere una sostituzione. Joss Whedon si occupò di montare il lavoro del collega ma il risultato non fu apprezzato dagli studios e dal pubblico. Negli anni è nata la leggenda che Zack Snyder avrebbe avuto già pronto una versione montata ad arte e che coloro che hanno avuto modo di visionarla siano rimasti esterrefatti.