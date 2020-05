Justice League, la Snyder Cut su HBO: è ufficiale

Ora è ufficiale, la Snyder’s Cut non soltanto esiste ma sarà trasmessa in esclusiva su HBO Max nel 2021. Ben Affleck , Henry Cavill , Amy Adams , Gal Gadot , Ezra Miller, Jason Momoa, Jeremy Irons, J. K. Simmons e molti altri torneranno dunque sul piccolo schermo, nella versione originariamente ideata.

Justice League, le parole di Zack Snyder

Ciò che il pubblico avrà modo di vedere, stando alle parole di Snyder, non sarà una normale director’s cut. Non vi saranno alcune scene aggiunte. Il regista ha infatti parlato con “The Hollywood Reporter”, spiegando alcuni dettagli importanti: “Sarà qualcosa di totalmente nuovo. Un’esperienza a parte, per quanto riguarda chi ha visto il film in sala”. Parole basate sulle reazioni social e non solo dei fan, considerando come Snyder non abbia voluto vedere la versione di Whedon.

La versione non sarà disponibile già nel 2020 perché occorre il tempo necessario per la post-produzione. La squadra del regista si metterà dunque al lavoro per gli effetti visivi di questo nuovo taglio, modificando il tutto e aggiungendo una colonna sonora completa. Un nuovo investimento da parte di Warner Bros, che metterà sul piatto più di 20 milioni di dollari, dopo aver compreso l’errore commesso nel 2017.

Il tutto è frutto dell’insistenza e della passione della fanbase, che Snyder ha voluto ringraziare: “Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono coinvolti nel movimento Snyder’s Cut, per aver reso tutto questo realtà”. Al cinema sarebbe giunto un quarto di quanto girato, il che lascia immaginare ai fan quanto differente possa essere questo nuovo “Justice League”.