Wonder Woman 1984, diffuso il nuovo poster con Gal Gadot

A pochi giorni di distanza dal trentacinquesimo compleanno di Gal Gadot (FOTO), un nuovo poster promozionale dell’atteso Wonder Woman 1984 ha conquistato i social, protagonista assoluta l’attrice israeliana che si prepara a rivestire i panni di uno dei personaggi più celebri e amati di sempre nel mondo dello spettacolo.

Wonder Woman 1984: il nuovo poster

Wonder Woman 1984 è una delle pellicole più attese dei prossimi mesi. Patty Jenkins è tornata dietro la macchina da presa per dirigere il sequel del grande campione di incassi del 2017 in grado di superare ottocento milioni di dollari al botteghino mondiale conquistando il decimo posto nella classifica dei film più visti dell’anno e il primo in quella dei lavori diretti da una regista.

Wonder Woman 1984, la cui distribuzione è al momento fissata per il 14 agosto 2020 negli Stati Uniti d’America, ritroverà Gal Gadot nei panni della protagonista, al suo fianco Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Robin Wirght.

Poche ore fa Warner Bros ha pubblicato un nuovo poster della pellicola ottenendo subito grandi consensi da parte del pubblico.